Abfahrtstraining in Kitz nur bis zum Oberhausberg

Angesetzt ist das Training für 11.30 Uhr. Speed-Spezialist Max Franz wird das Abfahrtstraining auslassen. Der Kärntner Skirennläufer laboriert an einer Magen-Darm-Erkrankung, wegen der er bereits am Mittwochabend am traditionellen Medientermin des Austria Skiteams in der Hahnenkammwoche nicht teilnehmen konnte.