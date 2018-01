Messerstiche für Neuen der „Ex“: Vier Jahre Haft

Für den Angeklagten sei eine Schlägerei aber „erst beendet, wenn der Gegner am Boden liegt“, so Staatsanwältin Verena Strnad. Er holte ein 42 Zentimeter langes Messer, das er als Fleischer besaß: „Ich wollte seine Reifen zerstechen“, sagt er. Doch just da kam das Paar aus dem Haus, den 21-Jährigen übermannten Gefühle, wie er sagt. Der „Neue“ lief auf ihn zu: „Ich bin gestürzt, da warf er sich auf mich“, erinnert sich der 23-Jährige. Fünf Stiche, das Opfer überlebte knapp.