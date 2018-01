„Scheißloch“ an Trumps Hotelfassade projiziert

Dagegen erhielt Trump am Sonntag Rückendeckung vom republikanischen Senator David Perdue aus dem Bundesstaat Georgia. "Ich sage Ihnen, dieses Wort ist nicht gefallen", sagte Perdue auf eine entsprechende Frage des Moderators in der ABC-Sendung "This Week" am Sonntag. Auch Perdue hatte an dem fraglichen Treffen am Donnerstag teilgenommen. Allerdings war Perdue bereits vor Tagen auf die Angelegenheit angesprochen worden und konnte sich zunächst nicht an den exakten Wortlaut erinnern, ehe er sich am Sonntag dann wieder sicher war.