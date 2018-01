Gold! Österreich nach „Krimi“ Europameister!

Sensationell! Zum zweiten mal in der Geschichte nach 2010 ist Österreich Hallenhockey-Europameister! Im dramatischen Finale der EM in Belgien musste man gegen 8000 Fans und das belgische Überraschungsteam bestehen. Eine 3:0-Führung gab man aus der Hand - so ging es mit 4:4 in ein packendes Penaltyschießen. Und trotz eines Rückstands gab es da letztlich die Goldmedaille.