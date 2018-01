YES! Klapfer stürmt in Val di Fiemme auf Platz 2

"Es hat sich einfach alles ergeben. Das Gute war, dass ich über die Feiertage gesundheitlich top auf der Höhe war und das ist ausschlaggebend, dass man im Jänner erfolgreich ist." Seidl hatte sich auf der WM-Schanze von 2013 in Predazzo von der besten Seite gezeigt. In der Loipe in Lago di Tesero wurde er vor Halbdistanz von der Verfolgergruppe eingeholt und hielt dann bis kurz vor dem Ziel gut mit.