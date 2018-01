Brignone widmet Kirchheim-Sieg erkrankter Fanchini

Miklos mit neuerlicher Knieverletzung im Krankenhaus

Das war bis diesen Samstag auch Edit Miklos. Die Ungarin hatte sich am 15. Jänner 2017 ebenfalls im Trainingslauf für die Abfahrt in Zauchensee bei einem Sturz schwerste Knieverletzungen zugezogen. Nach erfolgreicher Operation bei Dr. Christian Schenk in Österreich stand die 29-Jährige aber überraschend schnell wieder auf Ski.