Jupp Heynckes: „Das war ein schweres Stück Arbeit“

In einer von Beginn an umkämpften Partie vor 30.210 Zuschauern in der BayArena hatten die Gäste aus München am Ende einige Konzentrationsschwächen, doch in der Offensive setzte sich die Klasse des souveränen Tabellenführers durch. Javier Martinez (32.) und Franck Ribery (59.) hatten mit ihren ersten Saisontoren die 2:0-Führung erzielt, ehe Kevin Volland in der 71. Minute der Anschlusstreffer gelang und die Bayern noch einmal zittern mussten.