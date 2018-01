„Ich weiß, was ich draufhabe, mein Weg klappt“

Favoritin? Das „Nein“ aus dem Mund von Anna Veith kommt rasch und klingt nicht verhandelbar. 27 Tage nach ihrem großen Comeback-Erfolg in Val d’Isère steht heute in Bad Kleinkirchheim wieder ein Super-G auf dem Weltcup-Programm. Aber die Olympiasiegerin lässt jeden Druck an sich abprallen: "Die Dichte in dieser Disziplin war schon lange nicht mehr so groß!"