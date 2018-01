Reichelt: Der „alte Traktor“ jagt den Weltrekord

Wie es das Schicksal wollte, kletterten am Montagabend ausgerechnet Hannes Reichelt und Didier Cuche gemeinsam aus dem Zug im Bahnhof Wengen. Cuche, der mit 37 Jahren und 165 Tagen nach wie vor den Rekord als ältester Abfahrtssieger der Weltcup-Geschichte hält. Und Reichelt, der ihm diese Bestmarke am Samstag auf dem Lauberhorn unbedingt entreißen will!