Vanek-Klub Vancouver mit 5. Niederlage in Serie

Die Vancouver Canucks verlieren in der National Hockey League (NHL) immer mehr an Boden. Am Dienstag kassierte das Eishockey-Team von Thomas Vanek mit einem 1:3 bei den Washington Capitals seine fünfte Niederlage in Folge bzw. die 13. in seinen vergangenen 15 Spielen. Damit "festigten" die Kanadier ihren vorletzten Platz in der Western Conference, sind weit von den Play-off-Rängen weg.