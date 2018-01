Ashley Graham: „Er sagte: 'Fass ihn an!'“

"Der Assistent des Fotografen meinte: 'Komm her, ich will mit dir reden'", erinnert sich Ashley Graham in der TV-Show an den Moment zurück. Kaum sei sie auf dem Gang gewesen, habe sie der Mann unsanft gepackt und in ein Schrankzimmer gestoßen, erzählt die hübsche 30-Jährige laut "Enterpress News" weiter. "Dann hat er sich entblößt und gesagt: 'Schau mal, was du den ganzen Tag schon mit mir machst. Jetzt fass ihn an!'"