Regierungschef lässt sich von Pappfigur vertreten

Für Kopfschütteln und Staunen hat am Montag der thailändische Regierungschef Prayuth Chan Ocha bei einer Pressekonferenz vor dem Regierungssitz in Bangkok gesorgt. Um unliebsamen Fragen von Journalisten zu entgehen, brachte er eine Pappfigur von sich mit und erklärte, die Reporter sollten alle ihre kritischen Fragen an sie richten. Er selbst verschwand – unter Gelächter seines Presseteams – im Gebäude.