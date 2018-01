Rückschlag! Walkner verliert 9 Minuten auf Leader

Motocross-Start

Die vierte Etappe mit Start und Ziel in der Küstenstadt San Juan de Marcona am Dienstag misst 330 Sonderprüfungs-Kilometer. "Morgen gibt es einen motocross-mäßigen Massenstart. Das ist sicher interessant und spektakulär. Obwohl ich lieber auf die 'klassische' Art von hinten angegriffen hätte", so Walkner.