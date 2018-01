Super-Rodler! ÖRV-Doppelsieg in Königssee

Team-Staffel auf Platz 3

In der Team-Staffel erreichte der 29-Jährige mit Birgit Platzer und den Doppelsitzern Peter Penz/Georg Fischler Platz drei. Der Sieg ging an Italien vor den USA. Topfavorit Deutschland wurde wegen eines Fehlstarts der Doppelsitzer Tobias Wendl/Tobias Arlt disqualifiziert.Der Weltcup wird am kommenden Wochenende in Oberhof fortgesetzt. Dort entscheidet sich unter anderem, welche zwei Athleten im Herren-Einsitzer neben dem gesetzten Kindl bei Olympia an den Start gehen werden.