Super-Adler Stoch fliegt sogar Lewandowski davon

Der Pole Kamil Stoch fixierte am Samstag erst als zweiter Skispringer den Grand Slam bei der Vierschanzen-Tournee. Der Olympiasieger gewann auch das Finale in Bischofshofen und schaffte 16 Jahre nach dem Deutschen Sven Hannawald Siege in allen vier Bewerben der Traditionsserie. Doch das war an diesem Tag nicht sein einziger Triumph.