NFL-Play-offs: Tennessee mit furioser Aufholjagd

Eigentlich waren die Tennessee Titans schon ausgeschieden. Mit 3:21 lag das Team aus Nashville vor 76.757 Zuschauern bei den Kansas City Chiefs zurück. Dann drehten die Gäste um Quarterback Marcus Mariota auf. Der 24-Jährige fing erst seinen eigenen Pass mit Hilfe eines Chiefs-Spielers und verkürzte per Touchdown auf 9:21. Danach folgten zwei weitere Touchdowns und ein Extrakick zum 22:21, gleichzeitig dem ersten Play-off-Sieg der Titans seit 14 Jahren. In der Divisional Round müssen die Titans zu Titelverteidiger New England Patriots oder den Pittsburgh Steelers reisen.