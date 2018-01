Cologna baut Tour-de-Ski-Vorsprung weiter aus

Tour-Titelverteidiger Sergej Ustjugow gewann zwar beide Bonussprints, brach danach jedoch ein und wurde nur 14. In der Gesamtwertung hat der Russe als Dritter 1:21 Minuten Rückstand auf Cologna. Erleidet Cologna am Sonntag hinauf zur Alpe Cermis nicht einen völligen Einbruch, wird er zum vierten Mal nach 2009, 2011 und 2012 die Tour gewinnen. Österreich ist am Schlusswochenende in Italien bei den Herren nicht mehr vertreten.