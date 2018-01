Götze schwärmt: Stöger „eine super Lösung“

Götze selbst steht unmittelbar vor seinem Comeback. Eineinhalb Monate musste der Feinmotoriker wegen einer Bänderverletzung im Sprunggelenk pausieren. Zum Auftakt in die Rückrunde empfängt Dortmund nächsten Samstag Wolfsburg. Ob Götze da schon in der Startelf stehen wird, ist noch offen. Fix ist für den 25-Jährigen selbst, dass er ab sofort mehr Führungsaufgaben in der Mannschaft übernehmen will. Immerhin: "Ich habe schon viel erlebt auf dem Platz."