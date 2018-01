Wiener Skandale: Erst dementiert, dann bestätigt

Stadt Wien betreibt selbst Asyl-Großquartier

Und jetzt geht Wiens Stadtregierung wieder das Risiko ein, bei ihrer Darstellung der Sachlage sehr rasch von den tatsächlichen Fakten korrigiert zu werden: Obwohl eine breite Mehrheit der Österreicher (laut krone.at-Voting) dafür ist, stemmt sich Rot-Grün gegen eine Umsiedlung der in Wien lebenden Asylwerber in Großquartiere. Dieses Projekt der schwarz-blauen Bundesregierung sei "nicht sinnvoll und nicht notwendig", meint Wiens Bürgermeister. Gleichzeitig betreibt die Stadt Wien über den Fonds Soziales Wien das aktuell größte Massenquartier Österreichs mit 800 Asylwerbern in kasernenartigen Pavillons im früheren Geriatriezentrum Wienerwald (Lainz) im Stadtrand-Bezirk Hietzing. Inklusive per Kontrollstempel überwachter Anwesenheitspflicht in diesem "Lager" ...