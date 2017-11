„Mohammad“ bereits auf Platz 5 der Kindernamen!

Auf der offiziellen Liste der beliebtesten Kindernamen der Stadt Wien findet sich kein Mohammad - in der internen Version des Magistrats, die nicht an die Medien geschickt wird, aber sehr wohl: Der muslimische Name ist bereits auf Platz 5 der Top 10. "Beide Listen sind korrekt. Wir wollen sicher nichts verschweigen, das wird korrigiert", sagt der Sprecher des Wiener Bürgermeisters zu.