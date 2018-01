Dujmovits im Lackenhof-Weltcup PGS-Zweite

War für Payer Rang drei eine Bestätigung für den Sieg in Cortina, sprach Dujmovits vier Wochen vor Olympiabeginn von einer Art "Befreiung". "Mir fällt ein bissl ein Stein vom Herzen. Mein Saisonstart war nicht so optimal. Ich habe die letzten Monate aber viel an mir gearbeitet, jetzt steht ein Top-Ergebnis auf der Liste", freute sich die Burgenländerin, die 2014 in Sotschi Gold im Slalom geholt hatte. Dieser Bewerb steht in Korea nicht mehr auf dem Programm. Deshalb hat sich die 30-Jährige sogar ein eigenes Olympia-Board für den PGS in Bokwang bauen lassen. Auf genau diesem Brett carvte sie in Lackenhof auf Platz zwei, bezog die einzige Niederlage im Finale gegen Ledecka.