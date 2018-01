Pechvogel Karl verpasst Lackenhof-Quali hauchdünn

"Vielleicht", so der Niederösterreicher, "war das aber eh gescheit, weil der Körper ein bissl Ruhe braucht", suchte er das Positive. "Es war trotzdem schön zu fahren. Der Hang ist super, die Piste war super hergerichtet und auch das Wetter passt am Renntag." Dazu kommt, dass Karl Vaterfreuden entgegenblickt. Ehefrau Nina ist schwanger, das zweite Kind wird für Juni erwartet. Sportlich will Karl nun seinem Fuß etwas Ruhe gönnen. "Wenn ich in Gastein starten will, müsste ich sofort wieder trainieren. Dann hätte der Fuß gar keine Ruhe."