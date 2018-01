Blut im Bett: Messerangriff auf Opa aufgedeckt

Mit einem rätselhaften Fall muss sich die Polizei im Bezirk Klagenfurt-Land befassen: Eine Frau zeigte Donnerstagfrüh an, dass sie in der Wohnung ihrer Großeltern Blut entdeckt habe. Dort hatten sich in der Nacht offenbar dramatische Szenen abgespielt. Die Pensionistin soll versucht haben, ihren Mann zu erstechen.