Zu teuer! Marc Janko bei Sparta Prag aussortiert

Im Gegensatz zu seiner Zeit in der Türkei sei dies nun in Tschechien aber auf "eine sehr humane Art und Weise kommuniziert worden. Sie haben auch probiert, uns das zu erklären. Das war okay und ist zu akzeptieren. Ich würde es aber anders machen. Wenn ich was verkaufen will, dann stelle ich es in die Auslage und nicht in den Keller", betonte Janko, der bezüglich seiner fußballerischen Zukunft "für alles offen" ist. "Ich höre mir alles an und hoffe, dass sich bald eine Lösung auftut."