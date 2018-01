Patient stahl Rettungsauto und fuhr damit heim

Das LKH Graz bestätigte am Donnerstag der APA vorliegende Informationen, wonach sich der Patient bereits vor mehr als einer Woche einfach davonmachte. Er hatte in der Nacht auf den 27. Dezember einen für ihn günstigen Moment abgewartet, als das Pflegepersonal auf der Überwachungsstation einen anderen Patienten betreute. Er verließ das Zimmer unbemerkt und durchsuchte offenbar Gänge und Nebenräume nach passender Kleidung. Er fand einen Wintermantel sowie ein Rettungsauto, das er widerrechtlich in Betrieb nahm. Damit fuhr er nach Hause.