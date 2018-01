BVB reist mit Reus ins Trainingslager nach Spanien

Borussia Dortmund hat am Mittwochvormittag die Reise zum Trainingslager in Marbella angetreten. Den sechs Tage langen Aufenthalt in Spanien will der erst kurz vor der Winterpause verpflichtete neue Trainer Peter Stöger dazu nutzen, der Mannschaft seine Fußball-Philosophie zu vermitteln. Die Rückkehr diverser rekonvaleszenter Profis könnte ihm die Arbeit erleichtern.