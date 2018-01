Hunderte Iraner demonstrieren vor Botschaft

Die Unruhen im Iran stellen die Führung in Teheran vor die schwerste Bewährungsprobe seit den Massenprotesten 2009, die durch die umstrittene Wiederwahl von Präsident Mahmoud Ahmadinejad ausgelöst wurden. In den vergangenen Tagen wurden nach Angaben der Behörden mehr als 20 Menschen getötet, Hunderte festgenommen. Am Dienstag hat sich das erste Mal auch Khamenei zu Wort gemeldet. Der Ayatollah sprach in seiner Botschaft, welche im Staatsfernsehen übertragen wurde, von "Feinden des Iran" im Ausland, die hinter der Protestwelle steckten. Dieser "Feind" suche "immer nach einer Gelegenheit", um die iranische Nation "zu infiltrieren und zu treffen", erklärte Khamenei.