Stefan Kraft: „Ich habe mein Gspür verloren!“

Vor Weihnachten bis du hier im Training in Garmisch noch inoffiziellen Schanzenrekord gesprungen...

Kraft: Es ist verhunzt. Da war viel Denken dabei, weil es nicht leicht geht. Da kann man es nicht einfach laufen lassen. Ich hoffe, dass es so schnell wie möglich in die andere Richtung umschlägt.