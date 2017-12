Vancouver unterliegt mit Vanek den LA Kings

Michael Grabner ist mit den New York Rangers dagegen gut im Rennen um einen der acht Aufstiegsplätze der Eastern Conference. Am Montag steht für den Villacher ein ganz besonderes Spiel auf dem Programm. Die Rangers empfangen im Winter Classic, einem schon traditionellen Freiluftspiel am Neujahrstag, vor 42.000 Zuschauern im Citi Field die Buffalo Sabres. Eröffnungsbully im Baseballstadion der New York Mets ist 13.00 Uhr Ortszeit (19.00 Uhr MEZ).