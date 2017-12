Rapids Ljubicic gesteht Flaschenwurf auf Moschee!

"Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist!" Rapid-Spieler Dejan Ljubicic hat gestanden, eine Moschee in Bosnien mit Flaschen beworfen zu haben (den Vorfall sehen Sie im Video oben). Wie krone.at berichtete, waren entsprechende einschlägige Meldungen am Freitagvormittag in diversen bosnischen Medien aufgetaucht. Ljubicic wurde demnach sogar festgenommen. Am Nachmittag erreichte Rapid Ljubicic, der sich für sein Fehlverhalten entschuldigte. Über mögliche Konsequenzen hat Rapid noch nicht entschieden.