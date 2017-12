Polizist wegen Rasens mit Streifenwagen verurteilt

Das Bundesgericht hielt in seinem am Mittwoch veröffentlichten Entscheid zwar fest, dass Polizisten sich nicht strafbar machen, wenn sie im Einsatz Verkehrsregeln verletzen. Der Beamte habe es aber an der nötigen Voraussicht mangeln lassen. Selbst wenn er eine drohende Lebensgefahr habe abwenden wollen, rechtfertige das noch lange nicht, selbst Lebensgefahr heraufzubeschwören, so die Richter.