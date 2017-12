Golden State gewinnt Super-Hit gegen Cleveland

Pöltl-Team an der Spitze

Boston (73 Prozent) musste die Führung im Osten aufgrund einer 103:111-Heimniederlage gegen die Washington Wizards an Toronto abgeben. Die Kanadier mit dem Wiener Jakob Pöltl in ihren Reihen bleiben freilich nur dann vorne, wenn sie in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) bei den Dallas Mavericks gewinnen.