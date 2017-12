Mourinho watscht seine Spieler ab: „War ein Witz!“

"Wir haben in der Defensive haufenweise große Fehler gemacht - und das in einem Spiel, das leicht zu gewinnen war. Für unsere Fehler wurden wir bestraft. Es war kindisch, wie wir den Ball verloren haben. Das war viel zu einfach. Wir waren kindisch in deren und in unserem Strafraum. Die Strafe dafür war, dass wir zwei Punkte verloren haben", watschte Mourinho seine Spieler ab.