Nächster Skandal: Miss-America-Chef suspendiert

Der Belästigungsskandal in den USA hat nun auch den Schönheitswettbewerb Miss America erreicht: Der Veranstalter suspendierte am Freitag seinen Chef Sam Haskell, weil dieser sich in E-Mails beleidigend über ehemalige Gewinnerinnen des Wettbewerbs geäußert hatte. 49 von ihnen hatten in einem offenen Brief den Rücktritt des gesamten Führungsteams gefordert - unter ihnen auch die Schönheitsköniginnen von 1948 und 1955 sowie ausnahmslos alle seit dem Jahr 1988 Gekürten.