Ski-Weltcup kehrt 2020 nach Hinterstoder zurück

Der Ski-Weltcup kehrt in das oberösterreichische Stodertal zurück. Im provisorischen Weltcupkalender 2019/2020 steht Hinterstoder mit einem Herren Super-G am 29. Februar 2020 und einem Herren-Riesentorlauf am darauffolgenden Tag auf dem Programm, teilten ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel und Tourismuslandesrat Michael Strugl (ÖVP) am Donnerstag in einer Pressekonferenz in Linz mit.