Der Rettungsgasse droht das Ende

In Salzburg ist die Situation nicht recht viel anders: Hier wird der Verkehr auf der A1 sogar auf 80 km/h gedrosselt. Oder: Bei Staus gibt es die Verpflichtung der Lenker, eine Rettungsgasse zu bilden. Dass diese Maßnahme in den allermeisten Fällen eher zu einem Chaos führt, ist hinlänglich bekannt – was auch Einsatzkräfte bestätigen, die sich bei Unfällen durch die Blechlawinen wälzen müssen.