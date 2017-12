Bierlaster in Flammen: 20 Kilometer Stau auf A4

Ein mit Tausenden Bierdosen beladener Lkw hat am Donnerstagmorgen auf der A4 bei Bruck an der Leitha in Niederösterreich bei voller Fahrt zu rauchen begonnen und in weiterer Folge Feuer gefangen. Binnen kürzester Zeit bildete sich in Fahrtrichtung Ungarn ein Stau, der am Vormittag eine Länge von rund 20 Kilometern erreicht hatte. Für die Autofahrer bedeutete das eine Wartezeit von rund zwei Stunden.