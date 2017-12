Siebenjähriger mit Armen in Rolltor hineingezogen

Der kindliche Übermut eines Siebenjährigen hat am Mittwochabend mit einem Einsatz der Feuerwehr sowie einem Spitalsbesuch geendet. Beim Spielen in einer Grazer Tiefgarage hatte sich der Bub an einem sich öffnenden Rolltor festgehalten, jedoch zu spät bzw. gar nicht losgelassen. Die Hände des kleinen Pascal wurden daraufhin bis zu den Unterarmen in das Rolltor gezogen und blieb in einer Höhe von rund eineinhalb Metern hängen.