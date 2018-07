So stellen Sie verlorene Dateien wieder her

Um die automatische Datensicherung unter Windows zu aktivieren, öffnen Sie die PC-Einstellungen und navigieren Sie zum Menüpunkt "Update und Sicherheit". Hier gibt es unter dem Menüpunkt "Sicherung" die Möglichkeit, einen externen Datenträger oder ein Netzwerklaufwerk auszuwählen, auf dem Dateien inklusive Dateiversionsverlauf gesichert werden.

Ist die Datensicherung aktiviert, können Sie verloren gegangene Dateien wiederherstellen. Öffnen Sie dazu im Notfall die Systemsteuerung und wählen Sie dort unter dem Menüpunkt "System und Sicherheit" die Funktion "Dateien mit Dateiversionsverlauf wiederherstellen". In der Liste der gesicherten Dateien sollte sich jetzt das versehentlich gelöschte Material finden, ein Klick auf "Wiederherstellen" holt die Datei schließlich zurück an jenen Ort, an dem sie zuletzt zu finden war.