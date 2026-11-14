Langfinger ließ Parfums für Hunderte Euro mitgehen

Nicht lange konnte sich ein Ladendieb am Freitag in Seiersberg an seiner Beute erfreuen: Eine Detektivin schritt ein, der Ungar wurde angehalten und angezeigt.
Der Vorfall ereignete sich in einer Drogeriefiliale in einem Einkaufszentrum. Gegen 17.15 Uhr ging der 40-Jährige auf seine Diebestour. Er steckte mehrere hochpreisige Parfums in eine Sporttasche und schlich sich aus dem Geschäft.
Dabei wurde er jedoch von einer Ladendetektivin beobachtet. Diese hielt den Mann an und verständigte die Polizei. Bei einer Durchsuchung wurden gestohlene Drogeriewaren im Gesamtwert von mehr als 1000 Euro sichergestellt. Der Langfinger zeigte sich geständig und wurde angezeigt.
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