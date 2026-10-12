Mit 186 statt 100 km/h: Schein und Auto weg

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Biedermannsdorf im Bezirk Mödling stoppte die Polizei einen 49-jährigen Autofahrer. Er war um 86 km/h zu schnell unterwegs. Neben seinem Führerschein musste er vorläufig auch seinen Wagen abgeben.
Mit 186 km/h statt der erlaubten 100 war ein 49-Jähriger aus dem Bezirk Mödling am Sonntag auf der L154 in Biedermannsdorf unterwegs. Polizisten der Inspektion Wiener Neudorf erfassten den Wagen gegen 10.35 Uhr bei Geschwindigkeitskontrollen.
Lenker wird angezeigt
Die Beamten nahmen dem Mann den Führerschein vorläufig ab. Auch das Fahrzeug wurde vorläufig beschlagnahmt. Der 49-Jährige wird der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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