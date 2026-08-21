Schwer alkoholisiert: Steirer krachte gegen Baum

Unfall unter Alkoholeinfluss im oststeirischen Pischelsdorf am Kulm: Ein stark alkoholisierter Pkw-Lenker aus dem Bezirk Weiz kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Alarmierte Rettungskräfte lieferten den leicht verletzten Lenker ins Krankenhaus ein.
Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 23.30 in Romatschachen in der Gemeinde Pischelsdorf am Kulm im Bezirk Weiz unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Aufgrund der von der Polizei festgestellten schweren Alkoholisierung wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen.
Der Lenker hatte Glück im Unglück: Er erlitt durch den Unfall nur leichte Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch alarmierte Rettungskräfte ins LKH Weiz eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
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