Schwer alkoholisiert: Steirer krachte gegen Baum

Ein 52-Jähriger aus dem Bezirk Weiz war mit seinem Pkw in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 23.30 in Romatschachen in der Gemeinde Pischelsdorf am Kulm im Bezirk Weiz unterwegs. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und fuhr aus ungeklärter Ursache gegen einen Baum. Aufgrund der von der Polizei festgestellten schweren Alkoholisierung wurde dem Mann der Führerschein vorläufig abgenommen.