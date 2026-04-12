Eine Million Euro für die Tiroler Regionen

So wird unter anderem mit der Saatgutbibliothek Innsbruck-Land der Zugang zu regionalem, klimaresistentem Saatgut, wie etwa der Andenbeere, erleichtert und gleichzeitig Wissen zur nachhaltigen Nutzung vermittelt. In Tux entsteht durch die Neugestaltung bestehender Räume ein Treffpunkt für Jugendliche, der neue Möglichkeiten für Austausch und Freizeit schafft. Im Bezirkskrankenhaus St. Johann wird zudem an einer digitalen Lösung gearbeitet, die Abläufe bei der Entlassung von Patienten verbessert und die regionale Versorgung unterstützt.