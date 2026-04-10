Handl Tyrol bleibt trotz Krisen optimistisch

Preise und Weltlage bereiten Sorgen

Zugleich spricht man von großen Herausforderungen. Hohe Energie- und Produktionskosten sowie gestiegene Kollektivlöhne hätten sich in den vergangenen Jahren spürbar auf die gesamte Branche ausgewirkt. Doch auch das Weltgeschehen macht dem Familienunternehmen, das in mehr als 30 Länder liefert, Sorgen.