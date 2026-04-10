Handl Tyrol bleibt trotz Krisen optimistisch

Das Tiroler Familienunternehmen Handl aus Pians präsentierte am Donnerstag seine Geschäftszahlen des abgelaufenen Jahres. Trotz Herausforderungen in der Vergangenheit und Zukunft ist man mit dem Ergebnis zufrieden.
Der Oberländer Speck-, Schinken- und Wurstproduzent Handl Tyrol konnte seinen Umsatz im Geschäftsjahr 2025 um 4,7 Mio. auf 218 Mio. Euro steigern. Das Unternehmen zeigte sich zufrieden und sah sich für die kommenden Jahre „gut aufgestellt“.
Preise und Weltlage bereiten Sorgen
Zugleich spricht man von großen Herausforderungen. Hohe Energie- und Produktionskosten sowie gestiegene Kollektivlöhne hätten sich in den vergangenen Jahren spürbar auf die gesamte Branche ausgewirkt. Doch auch das Weltgeschehen macht dem Familienunternehmen, das in mehr als 30 Länder liefert, Sorgen.
Vor allem steigende Logistik- und Kunststoffpreise sowie zu erwartende Rohstoffverteuerungen machen 2026 zu einem herausfordernden Jahr.
Handl Tyrol
Internationale Entwicklungen beobachte man sehr genau und sehe „insbesondere in geopolitischen Spannungen das Risiko weiter steigender Kosten, die sich auf Produktion, Energiepreise und Lieferketten auswirken können“. Für 2026 erwarten die Verantwortlichen vor allem steigende Logistik- und Kunststoffpreise sowie Rohstoffverteuerungen.
10 Millionen Euro investiert
Dem entgegentreten will Handl mit gezielten Investitionen in die Zukunft. 2025 habe man mit rund 10 Mio. Euro Produktionsprozesse verbessert, Anlagen modernisiert und die Automatisierung weiterentwickelt, hieß es. „Damit verfolgt das Unternehmen das Ziel, Effizienz und Nachhaltigkeit weiter zu steigern.“
In seinem Handeln bestätigt sieht sich der Betrieb auch durch die Auszeichnung als „Top Marke 2026“ des Branchenmagazins „Regal“. Zur Nummer 1 gekürt wurde Handl sowohl bei den Wurstsnacks als auch in der Kategorie Fleischersatz.
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