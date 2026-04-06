Tirol: Mann (19) nach Attacke vor Lokal angezeigt

Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr. Der 28-Jährige gab an, dass er vor einem Lokal von einem vorerst unbekannten Mann um Feuer gefragt worden sei. Anschließend sei er plötzlich von ihm beleidigt und geschlagen worden. „Der Täter nahm das Handy, das der 28-Jährige bei der Auseinandersetzung verloren hatte, und ergriff die Flucht“, heißt es von den Ermittlern. Ein Begleiter der 28-Jährigen nahm die Verfolgung auf und brachte das Handy wieder zurück.