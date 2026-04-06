Tirol: Mann (19) nach Attacke vor Lokal angezeigt

Eine Anzeige an die Staatsanwaltschaft setzt es für einen 19-jährigen Syrer. Dem jungen Mann wird vorgeworfen, einen staatenlosen Mann (28) in Kufstein vor einem Lokal verletzt zu haben.
Ereignet hat sich der Vorfall in der Nacht auf Sonntag gegen 2 Uhr. Der 28-Jährige gab an, dass er vor einem Lokal von einem vorerst unbekannten Mann um Feuer gefragt worden sei. Anschließend sei er plötzlich von ihm beleidigt und geschlagen worden. „Der Täter nahm das Handy, das der 28-Jährige bei der Auseinandersetzung verloren hatte, und ergriff die Flucht“, heißt es von den Ermittlern. Ein Begleiter der 28-Jährigen nahm die Verfolgung auf und brachte das Handy wieder zurück.
„Auch der Täter kehrte zurück und attackierte den 28-Jährigen erneut.“
Anzeige an Staatsanwaltschaft
Am Sonntagnachmittag marschierte dann ein Syrer (19) zur Polizei in Kufstein und behauptete, dass auch er in der Nacht von einem unbekannten Täter verletzt worden sei. Wie die Befragungen durch die Beamten jedoch ergaben, dürfte der 19-Jährige für die Attacke auf den 28-Jährigen verantwortlich gewesen sein. Er wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung an die Staatsanwaltschaft angezeigt.
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