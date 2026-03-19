Wie dieser Mann eine aktuelle „Systemlücke“ füllt

„Nurses“ sind angestellt – aber seit Ende der EU-Förderung wird es eng

Dies sei auch ein Schwachpunkt im System, das den Fokus in der Pflege meist nur auf die Praxis richtet. Daher haben sich auch Gemeinden und Institutionen unter www.cn-oesterreich.at ein Register aufgebaut, in dem recht zielgenau meist angestellte „Nurses“ eingezeichnet sind.

Aber wie bei so vielem: Nachdem die EU-Förderung ausgelaufen ist, herrscht mehr und mehr Mangel in dieser Art des Hilfeleistungsangebotes. Denn viele können oder wollen sich eine Nurse, die meist sehr eng an eine Kommune gebunden ist und entlohnt wird, nicht mehr leisten. Somit ist die persönlichen Beratung nicht allgemein, sondern sehr auf die jeweilige Gemeinde beschränkt. Dirnberger hat hier neue Wege beschritten und sich selbstständig gemacht – „als einer der ersten“, sagt er. Deswegen betreut er auch im ganzen Bezirk Gänserndorf seine Klienten. Da er davon lebt, muss er auch Kostenbeiträge einheben. „Die halten sich verhältnismäßig in Grenzen“, betont Dirnberger.

Hilfe im Bezirk Gänserndorf bietet er unter 0660 /1461975.