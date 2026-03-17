Tirol-Urlauber als Zechpreller: Deutscher entlarvt

Weiterer Hotelier meldete sich

Am Montag meldete sich ein weiterer Hotelier – dieses Mal aus Ötz – und erstattete Anzeigen wegen Zechprellerei gegen einen 50-jährigen Deutschen. „Im Zuge der Befragung des Mannes durch die Polizei gab dieser an, dass er die Hotelrechnung nicht bezahlen könne“, heißt es von den Ermittlern.