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Sicherheitsbedenken

Sonderschüler mussten ihre Klassenzimmer räumen

Niederösterreich
16.03.2026 14:52
Das Kultur- und Bildungszentrum in Perchtoldsdorf, in dem auch die Sonderschule untergebracht ...
Das Kultur- und Bildungszentrum in Perchtoldsdorf, in dem auch die Sonderschule untergebracht ist, musste gesperrt werden.(Bild: Krone KREATIV/Wikimedia Commons/Karl Gruber)
Porträt von Christoph Weisgram
Von Christoph Weisgram

Übersiedeln mussten die Mädchen und Buben der Sonderschule in Perchtoldsdorf heute, Montag. Denn das örtliche Kultur- und Bildungszentrum, in dem die Klassenräume untergebracht waren, ist kurzfristig gesperrt worden. Offenbar gibt es Mängel beim Brandschutz und daher Sicherheitsbedenken.

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Es war eine rasche Entscheidung: Wegen Brandschutz- und Sicherheitsmängel ist das Kultur- und Bildungszentrum in Perchtoldsdorf, Bezirk Mödling, seit gestern geschlossen. Betroffen sind die örtliche Bücherei, mehrere Musikvereine, das Kindertheater und vor allem auch die Sonderschule.

Begehung zeigte Mängel auf
Der Gebäudekomplex war 1976 unter dem damaligen Bürgermeister Siegfried Ludwig eröffnet worden. Vor mehr als 20 Jahren erfolgte eine Generalsanierung. Jetzt gab es nach einer Begehung aber Sicherheitsbedenken.

Zitat Icon

Seit der Feuertragödie in der Schweiz ist man bei Sicherheitsfragen den Brandschutz betreffend sicher aufmerksamer geworden.

Andrea Kö, Bürgermeisterin von Perchtoldsdorf

Bild: Reinhard Judt

Ersatzquartiere notwendig
„Sachverständige werden in den kommenden Tagen den Brandschutzanstrich und weitere Sicherheitseinrichtungen vor Ort begutachten“, sagt Bürgermeisterin Andrea Kö, die nach einer Krisensitzung am vergangenen Freitag die Sperre ab Montag angeordnet hatte. Für die Sonderschüler konnte für die ersten beiden Tage ein Ersatzquartier im Pflege- und Förderzentrum gefunden werden. Ab Mittwoch soll es eine dauerhaftere Lösung geben. Das Kindertheater soll vorübergehend in einen Nachbarort übersiedeln können.

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