Sonderschüler mussten ihre Klassenzimmer räumen

Ersatzquartiere notwendig

„Sachverständige werden in den kommenden Tagen den Brandschutzanstrich und weitere Sicherheitseinrichtungen vor Ort begutachten“, sagt Bürgermeisterin Andrea Kö, die nach einer Krisensitzung am vergangenen Freitag die Sperre ab Montag angeordnet hatte. Für die Sonderschüler konnte für die ersten beiden Tage ein Ersatzquartier im Pflege- und Förderzentrum gefunden werden. Ab Mittwoch soll es eine dauerhaftere Lösung geben. Das Kindertheater soll vorübergehend in einen Nachbarort übersiedeln können.