Jeder dritte Haushalt hat eine Öffi-Jahreskarte

Kosten für ein Jahr in einem Monat

Der VCÖ sieht im öffentlichen Verkehr ein wirksames Instrument, um unabhängig von hohen Preisen an der Tankstelle zu sein. „In Zeiten steigender Spritpreise kann sich die Bevölkerung durch den Umstieg auf den Öffentlichen Verkehr mit der Jahreskarte besonders viel Geld sparen“, betont VCÖ-Experte Michael Schwendinger. Das Klimaticket Tirol koste derzeit 590 Euro, ab dem 1. April 626 Euro. Lege man das amtliche Kilometergeld zugrunde, komme man zu diesem Preis mit dem Auto 1180 Kilometer weit, „was etwa einem Monat Autofahren entspricht“, so der VCÖ.