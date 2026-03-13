Skifahrerin stürzt 12 Meter in steilen Wald ab

Sanitäter an der Schule: Lizenz für Lebensretter
14 geprüfte Helfer
Folgenschwerer Unfall in Tux im Tiroler Zillertal am Donnerstag: Eine Schwedin (22) kam auf der Piste zu Sturz und stürzte in ein steiles Waldgelände ab. Der Notarzthubschrauber war gefordert.
Ereignet hat sich der Unfall gegen 13 Uhr. Die 22-Jährige fuhr mit den Skiern auf der roten Piste Nr. 75 in Richtung Tal. „Aus noch ungeklärten Umständen kam sie zu Sturz und stürzte in weitere Folge rund zwölf Meter in ein steiles Waldgelände ab“, heißt es von den Ermittlern.
Mit Heli ins Krankenhaus
Eine Zeugin setzte umgehend die Rettungskette in Gang. Die Schwedin wurde mit „Verletzungen unbestimmten Grades“ vom Notarzthubschrauber in das Krankenhaus Schwaz geflogen. Im Einsatz standen zudem die Pistenrettung und die Alpinpolizei.
