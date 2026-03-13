Skifahrerin stürzt 12 Meter in steilen Wald ab

Ereignet hat sich der Unfall gegen 13 Uhr. Die 22-Jährige fuhr mit den Skiern auf der roten Piste Nr. 75 in Richtung Tal. „Aus noch ungeklärten Umständen kam sie zu Sturz und stürzte in weitere Folge rund zwölf Meter in ein steiles Waldgelände ab“, heißt es von den Ermittlern.